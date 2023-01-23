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Спецоперация на Украине
17:59 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-глава МИД Польши заявил, что Варшава подумывала о разделе Украины

ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии российской военной операции, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Источник: © РИА Новости

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», — сказал он в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что «правительство PiS (правящая партия Польши “Право и справедливость”) в какой-то момент думало о разделе».

По словам дипломата, если бы не действия президента Украины Владимира Зеленского и помощь западных стран, ситуация могла бы сложиться «по-разному».

Заявление Сикорского прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», — написал политик в Twitter.

При этом он призвал польскую оппозицию не поддерживать слова Сикорского.

В ноябре прошлого года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области.

Ранее Нарышкин говорил о попытках Вашингтона и Варшавы повторить историческую «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и на включение этих территорий в состав польского государства. При этом, как утверждает директор службы, «миротворческий контингент» Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.

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