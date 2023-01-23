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19:48 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать от Турции поддержки ее заявки в НАТО

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от страны после скандальных акций в Стокгольме. Об этом он заявил в понедельник после заседания кабинета министров.

Источник: AP 2022

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», — заявил он. Трансляцию вел телеканал TRT.

Турецкий лидер подчеркнул, что ждет от Стокгольма полного выполнения взятых перед Турцией обязательств по борьбе с террористическими организациями.

Если шведские власти так уважают права и свободы, то им в первую очередь нужно уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман. Если вы не проявите это уважение, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

Власти Турции выразили решительный протест в связи с сожжением в минувшую субботу в Стокгольме напротив турецкого посольства Корана, назвав эту акцию «расистской» и «современным варварством». Замглавы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш предупредил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, пока она не выполнит подписанный с Анкарой меморандум о противодействии терроризму. 11 января в Стокгольме прошла акция в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. В ходе акции ее участники инсценировали повешение куклы, похожей на Эрдогана. Этот инцидент и отказ Швеции искать причастных к скандальной акции также вызвали резкую реакцию Анкары.

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