Восемь стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС

«Страны-кандидаты [на прием в ЕС] Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина, страны европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к санкциям против России, — говорится в тексте. — Они взяли на себя обязательство привести свою политику в соответствие с решениями Совета ЕС».
Эти страны стабильно поддерживают все санкционные решения Евросоюза, так как кандидаты на вступление в сообщество обязаны выполнять все внешнеполитические решения ЕС, если хотят позитивной оценки Еврокомиссией прогресса, достигнутого ими на пути в союз.
Государства европейской зоны свободной торговли должны следовать всем торговым ограничениям, вводимым ЕС, иначе они могут стать зоной серого экспорта.
Сербия остается единственным кандидатом на вступление в ЕС, который последовательно отказывается вводить антироссийские санкции, чем вызывает раздражение Брюсселя.