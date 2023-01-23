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22:55 (мск), источник: ТАСС

Восемь стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Восемь стран, включая Украину, присоединились ко всем принятым с 14 сентября решениям о введении санкций ЕС в отношении России, включая потолок цен на нефть. Об этом говорится в опубликованных в понедельник заявлениях Совета ЕС.

Источник: AP 2022

«Страны-кандидаты [на прием в ЕС] Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина, страны европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к санкциям против России, — говорится в тексте. — Они взяли на себя обязательство привести свою политику в соответствие с решениями Совета ЕС».

Эти страны стабильно поддерживают все санкционные решения Евросоюза, так как кандидаты на вступление в сообщество обязаны выполнять все внешнеполитические решения ЕС, если хотят позитивной оценки Еврокомиссией прогресса, достигнутого ими на пути в союз.

Государства европейской зоны свободной торговли должны следовать всем торговым ограничениям, вводимым ЕС, иначе они могут стать зоной серого экспорта.

Сербия остается единственным кандидатом на вступление в ЕС, который последовательно отказывается вводить антироссийские санкции, чем вызывает раздражение Брюсселя.

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