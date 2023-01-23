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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Герасимов: ВС России противостоит практически весь коллективный Запад

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российским войскам в ходе спецоперации на Украине противостоит практически весь Запад, такого уровня боев в современной истории страны еще не было, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью «АиФ».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — рассказал Герасимов.

По его словам, для стабилизации ситуации, защиты новых территорий и проведения наступательных действий в России провели частичную мобилизацию. Таких мероприятий, отметил Герасимов, не было со времен Великой Отечественной войны.

Он подчеркнул, что сейчас Генштаб принимает необходимые меры для достижения поставленных президентом целей спецоперации. Ведомство также обеспечивает безопасность России с учетом существующих военных угроз.

Министр обороны Сергей Шойгу 11 января назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.

С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

При этом глава государства не раз подчеркивал, что Москва готова к переговорам, поскольку стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны, в свою очередь, постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают киевские власти оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Кремле не раз заявляли, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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