В Госдуме подготовили поправки о проезде через границу

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами (далее в настоящей статье — заявители), по участкам автомобильных дорог… в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации», — подчеркивается в тексте.
Также предлагается установить перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем для резервирования даты и времени.
Помимо этого, Москвичев заявил о необходимости упорядочить осуществление контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время.
В документе говорится и об оборудовании пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта. Поправка предполагает, что пункт контроля должен находиться на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через границу или в зоне ожидания.
Согласно документу, изменения должны вступить в силу уже с 1 марта этого года.