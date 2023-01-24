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02:20 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме подготовили поправки о проезде через границу

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава комитета Государственной Думы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») подготовил поправки, требующие резервировать время проезда автомобилей через границу России. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами (далее в настоящей статье — заявители), по участкам автомобильных дорог… в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации», — подчеркивается в тексте.

Также предлагается установить перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем для резервирования даты и времени.

Помимо этого, Москвичев заявил о необходимости упорядочить осуществление контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время.

В документе говорится и об оборудовании пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта. Поправка предполагает, что пункт контроля должен находиться на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через границу или в зоне ожидания.

Согласно документу, изменения должны вступить в силу уже с 1 марта этого года.

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