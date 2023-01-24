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09:27 (мск), источник: ТАСС

Трампу пришлось объяснять Ким Чен Ыну, почему он назвал его Little Rocket Man

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном был вынужден объяснять, почему он называет его Little Rocket Man («маленький астронавт» или, буквально, «маленький человек-ракета»). Об этом во вторник сообщил портал Business Insider со ссылкой на мемуары бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

Источник: AP 2022

В 2017 году, когда КНДР произвела серию испытаний баллистических ракет, Трамп в пылу заочной полемики с Ким Чен Ыном несколько раз называл его «маленьким человеком-ракетой». В ответ лидер КНДР отзывался о Трампе как о «выжившем из ума старике».

В своей новой книге «Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю» Помпео приводит диалог лидеров США и КНДР на саммите 12 июня 2018 года в Сингапуре. Трамп спросил Ким Чен Ына, знает ли он, кто такой Элтон Джон, автор песни «Rocket Man». Северокорейский лидер ответил отрицательно, тогда экс-президент США пояснил, что именно эта композиция вдохновила его дать ему соответствующее прозвище.

«Трамп сказал, что это отличная песня и что он ссылался на ее название в качестве комплимента», — цитирует портал воспоминания Помпео.

Ким Чен Ын и другие участники встречи рассмеялись, после чего северокорейский лидер ответил: «Человек-ракета — ок, маленький — не ок».

Помпео, который считается одним из возможных кандидатов в президенты от республиканцев на выборах 2024 года, также вспоминает, что обратил внимание на обувь Ким Чен Ына, у которой была высокая платформа. «При росте примерно 165 сантиметров председатель Ким просто не может позволить уступить и сантиметр. В буквальном смысле», — пишет Помпео.

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