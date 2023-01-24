Глава МИД Финляндии допустил вступление страны в НАТО без Швеции

По словам Хаависто, «вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции» по-прежнему предполагает их одновременное вступление в альянс. «Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени», — добавил министр в интервью порталу Yle (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее Пекка Хаависто говорил, что с военной точки зрения важно, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО одновременно. Поэтому его страна желает завершить процесс присоединения к альянсу вместе с соседней.
Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Турция выдвинула обеим странам ряд условий, в том числе о выдаче нескольких подозреваемых в терроризме. Отношения Турции и Швеции обострились из-за акции по сожжению Корана, которая прошла перед турецким посольством в Швеции в январе. Финские власти допускали ратификацию законопроекта о принятии в НАТО без согласия Турции.