В Госдуме объяснили предложение бронировать дату пересечения границы

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе, перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10−15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов — ничего. А у них [водителей] есть семьи — жены, дети, поэтому устраняем эту проблему», — сказал он.
Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте, были ранее внесены в Госдуму самим Москвичевым (позднее из базы данных Госдумы исчезла таблица поправок на одобрение). Изменения в законодательстве должны заработать с 1 марта.
Бронирование даты и времени пересечения границы должно происходить через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. При этом у госслужб будет возможность отказать в резервировании времени в случае непредставления заявителем необходимых документов и сведений.
Поправки Москвичева были внесены к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (о движении транспортных средств по автомобильным дорогам в целях пересечения Государственной границы Российской Федерации)», который был направлен в Госдуму в августе 2022 года и в сентябре прошел первое чтение. Второе чтение законопроекта было намечено на февраль. Сейчас таблица поправок к законопроекту, в которой была в том числе и инициатива Москвичева, из электронной базы Думы исчезла.
По словам Москвичева, программа, в которой должно проходить резервирование даты и времени пересечения границы грузовиками, уже готова, но, чтобы она заработала, нужен соответствующий закон. «Это будет приложение, в которое войдет любой перевозчик и запишется на время, [предварительно] рассчитав, во сколько он подъедет, и все. Подъезд к пункту пропуска будет “зеленая улица”, полоса отдельная. И он [водитель] дальше в течение 20 минут пройдет границу и поедет дальше. И по 10−15 дней [не будет ждать]», — объяснил Москвичев.
По его словам, система заработает не на всей границе, а «на тех пунктах пропуска, на которых есть у нас проблемы». Среди проблемных пунктов пропуска через границу он назвал «Забайкальск» (граница с Китаем), «Верхний Ларс» (граница с Грузией), «Яраг-Казмаляр» (граница с Азербайджаном). «Мы считаем, что закон вступит в силу, когда будет написана система. Это будет в 2023 году», — добавил он.
Инициативу депутата Москвичева прокомментировал сенатор и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, она «требует очень внимательного отношения, так как напрямую может затронуть конституционные права граждан».