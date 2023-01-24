Ученые заявили об изменении направления вращения ядра Земли Твердое внутрее ядро, отделенное от мантии жидким ядром, изменило направление вращения, считают ученые из Пекина. Это, вероятно, привело к сокращению длительности дня
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
22Прощание с Инной Чуриковой
Главное
Спецоперация на Украине
13:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша официально запросила у Германии право передать танки Leopard 2 ВСУ

Минобороны Польши сообщило, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу Киеву танков Leopard 2. По их данным, Германия уже получила запрос.

Источник: Bundeswehr

«Немцы уже получили нашу просьбу о разрешении на передачу Украине танков Leopard 2. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2», — написал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

В последние несколько недель активно обсуждается тема поставок немецких танков Leopard 2 Украине. Германия пока не объявляла о прямой передаче танков. Союзники Украины также не смогли договориться о поставках танков на встрече на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января. По информации СМИ, Германия может поставить Украине только 19 устаревших Leopard 2A5, которые используются исключительно для учений.

Для поставок Leopard 2 на Украину из третьих стран также необходимо разрешение Германии. Ранее Польша говорила о том, что готова передать Украине несколько единиц этого вооружения. 22 января в МИД Германии заявили, что не будут запрещать реэкспорт Leopard 2. 23 января в Кабинете министров ФРГ не смогли пояснить, сколько времени может занять рассмотрение заявки на реэкспорт танков.

Олеся Павленко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы не превратимся в страну за железным занавесом». Что ждет россиян
В России могут появиться многоразовые ракеты-носители
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО