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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: ограничение выезда россиян из страны не обсуждается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле не обсуждали законопроект о фиксированном времени проезда через границу. Также он отметил, что законодательную инициативу уже уточнили.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, в Кремле не обсуждается», — прокомментировал эту тему Песков во время пресс-колла.

Сегодня, 24 января, стало известно, что владельцев автомобилей могут обязать резервировать дату и время пересечения границы страны. Такое положение появилось в тексте законопроекта о внесении изменений в порядок проезда машин по участкам дорог, примыкающим к пунктам пропуска на границе, подготовленном ко второму чтению. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заверил, что озвученное предложение касается только грузовых автоперевозок. Позднее текст документа исчез из базы Госдумы.

Сам проект закона внесли в Госдуму еще летом 2022 года. В пояснительной записке говорилось, что изменения в законодательстве нужны из-за перестройки логистических маршрутов в связи с ограничениями, введенными на фоне коронавируса, и санкциями.

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Лаура Кеффер

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