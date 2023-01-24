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13:19 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Финляндии взял обратно свои слова о заявке в НАТО без Швеции

ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто за нескольких часов пересмотрел свою позицию по возможному вступлению в НАТО отдельно от Швеции.

Источник: © РИА Новости

«Уже был обмен идеями со Швецией, мы заявили, что будем придерживаться общей линии, страны подают заявки вместе. Конечно, в глубине души мы думаем о разных мирах (разном развитии событий. — Прим. ред.), если страна будет навсегда заблокирована, но это еще не так. Плана “Б” нет, такой путь не рассматривается», — сказал он после переговоров со шведским коллегой.

Минувшим утром Хаависто допускал возможность разделения совместной заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО из-за разногласий, возникших между Стокгольмом и Анкарой.

Финский министр также заявил, что США и другие страны — члены Североатлантического альянса уверены в том, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО совместно.

«Провокации, которые произошли в Швеции, — это удар по безопасности Финляндии и Швеции», — сказал Хаависто.

В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции.

Его действия осудили многие страны. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

По информации агентства Anadolu, в среду, 25 января, состоится первое в этом году заседание Совета национальной безопасности Турции. Его участники обменяются мнениями по заявке двух североевропейских государств на вступление в Альянс в свете ситуации в Швеции, «где в последнее время произошли провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана».

Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее уже ратифицировали 28 стран из 30, кроме Венгрии и Турции.

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