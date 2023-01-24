Пересечение границы, планы Эстонии и влияние танков на связи с ФРГ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Ново-Огареве.
После 13:00 мск президент проведет совещание с членами правительства, посвященное развитию внутреннего туризма. С основным докладом выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников, о транспортной отрасли расскажет глава Минтранса Виталий Савельев, об особо охраняемых территориях — министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Все заседание пройдет в открытом для прессы режиме.
Открытой будет и одна из встреч президента — с докладом у главы государства будет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
О намерении Эстонии перекрыть для РФ Финский залив
«Здесь все-таки есть международное морское право, и здесь нужно исходить из этого».
«Свобода судоходства — она обеспечивается именно этим правом, и мы исходим из того, что так и будет дальше».
Об отношениях РФ и ФРГ после поставок танков Украине
«Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами ЕС и Североатлантического альянса не наблюдается».
Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущих отношений. Они оставят «неминуемый след на будущем отношений» двух стран.
О резервировании времени проезда через границу
В Кремле не обсуждается возможность расширения ограничений на выезд россиян за рубеж.
К внесенному законопроекту по тексту были даны разъяснения.
О праве парламентариев не публиковать с 1 марта декларации
«Давайте дождемся уже, когда документ <…> выйдет в окончательном виде».
«Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику, но главным является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, наработанная схема».
«Антикоррупционные органы продолжат свою работу», продолжают проверять поданные госслужащими сведения.
Об отказе от ограничений для уехавших IT-специалистов
«Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы определенные условия, <…> чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства».
О якобы подготовке Украиной покушения на Евгения Пригожина
«Нам не известно, это, скорее, вопрос для специальных служб, это их профиль».
«Что касается покушений — Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству. Давайте вспомним все эти покушения, которые были, — убийство [Дарьи] Дугиной». «Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна». «Поэтому такая опасность для наших граждан есть».
О требованиях США к Азербайджану по Лачинскому коридору
«Россия как одна из сторон трехсторонних договоренностей, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу — и с Арменией, и с Азербайджаном».
О предложении Украины заключить пакт о ненападении с Белоруссией
«Пока не могу это прокомментировать, не располагаю информацией».