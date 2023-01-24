Депутат Матвеев связал идею обязать депутатов уведомлять о выезде за границу с новогодними скандалами

«Это прозвучало на закрытой части заседания при обсуждении повестки, которая не транслируется, в том числе, во внутренней сети. По контексту того, как это говорилось, можно было предположить, что толчком к этой инициативе являлись именно скандалы, связанные с выездами депутатов на новогодних каникулах за рубеж. Было сказано о том, чтобы оперативно принять соответствующие изменения в регламент и утвердить их уже в конце сегодняшнего заседания. Я думаю, что так и произойдет. Я лично не вижу никаких противопоказаний, потому что речь идет не о запрете на выезд за пределы Российской Федерации, а об уведомлении своего работодателя о том, где ты находишься во время отпуска», — сказал он.
Матвеев отметил, что сам не выезжал за границу уже несколько лет. Его коллеги по Госдуме преимущественно путешествуют в пределах России, добавил политик.
«Мы все находимся под иностранными санкциями. Но этого мало: мы еще объявлены в розыск, на нас заведены уголовные дела на Украине. Поэтому, я думаю, существует риск экстрадиции депутата Госдумы на Украину в случае его задержания в какой-нибудь недружественной стране. Даже под вопросом Турция, я бы не стал рисковать. В целом про коллег я не могу сказать, мы эту тему не обсуждали. Но, насколько я понимаю, львиная доля отдыхает в пределах России», — заключил он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, которые обяжут депутатов Госдумы предупреждать о своем выезде за границу.
В начале января депутат Вологодской областной думы Денис Долженко опубликовал фотографии своего новогоднего отпуска в Дубае. После критики политик был исключен из сторонников «Единой России».
В тот же период в сети появилось видео, на котором депутат Курской областной думы Максим Васильев отдыхает на пляже в Мексике и поздравляет всех с Новым годом. Политику вынесли предупреждение о нарушении этики, он извинился за свое поведение перед коллегами и избирателями.