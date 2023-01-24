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14:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума во втором чтении приняла законопроект о социальной адаптации осужденных

Законопроект «О пробации в РФ», предполагающий создание в России института социальной адаптации осужденных граждан, принят Госдумой во втором чтении, следует из информации на сайте нижней палаты. Документ предлагает ввести реабилитацию и социальную адаптацию бывших заключенных, а также лиц, приговоренных к принудительным работам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Речь идет, по словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, о помощи в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении образования, поиске родственников, а также психологической помощи.

Законопроект помимо прочего также предлагает создавать центры пробации, которые в том числе при необходимости предоставят освободившимся из заключения осужденным временное место пребывания.

Такие центры смогут, в частности, создавать некоммерческие организации, а правила организации деятельности центров должен будет установить Минюст. Кроме того, проект предлагает создать единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация. Оператором реестра, согласно документу, выступит ФСИН.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 6 декабря. Если закон будет принят на всех этапах, основные его положения вступят в силу 1 января 2024 года, а ряд мер заработает с 1 января 2025 года.

Эрдни Кагалтынов

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