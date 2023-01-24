Кабмин Украины уволил четырех заместителей министров и пять глав регионов

«На заседании кабмина принят ряд кадровых решений. С должностей заместителей министров уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко», — говорится в сообщении.
Это подтвердил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов. Окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Владимир Зеленский.
Немчинов перечислил также и руководителей регионов, увольнение которых было согласовано. Это главы Днепропетровской, Киевской, Сумской областей Валентин Резниченко, Алексей Кулеба, Дмитрий Живицкий, а также руководители администраций подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич.
На этом же заседании Алексей Соболев назначен на должность заместителя министра экономики.
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что также во вторник уволены Анатолий Иванкевич — с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, а также Виктор Вишнев — с должности зампреда Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
22 января правительство Украины уволило подозреваемого в коррупции замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского, который исполнял обязанности главы ведомства. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. Также во вторник был уволен заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко.
По данным издания «Украинская правда», на место Тимошенко могут назначить главу областной военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
В понедельник Зеленский в видеообращении сообщил о кадровых перестановках в министерствах и других структурах центральной власти, а также в регионах и в правоохранительной системе. По его словам, часть этих решений уже реализована, другие последуют в скором времени.