Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения

«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в публикации.
О создании региональной группировки войск в Белоруссии для защиты Союзного государства в октябре сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он пояснил, что это делается из-за обострения ситуации на западных границах.
Общая численность российских военнослужащих в Белоруссии не превысит девяти тысяч человек. Ожидается прибытие примерно 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.
С 22 октября военные двух стран проводят боевое слаживание соединений на белорусской территории, сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Ведомственная комиссия во главе с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым 13 января проинспектировала в Белоруссии российские подразделения. По итогам проверки группировку признали готовой выполнять задачи в интересах безопасности Союзного государства.