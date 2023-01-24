Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах

«У нас там целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее. <…> Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее. Уже сегодня, 24 января», — сказал президент на совещании с членами правительства.
Глава государства подчеркнул, что власти подготовили необходимые средства для решения этой задачи.
«У нас все на это есть, мы обо всем договорились», — добавил Путин.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал президенту, что отопительный сезон в новых регионах России проходит в штатном режиме. По его словам, на особом контроле находятся Мариуполь, Волноваха, Энергодар и Северодонецкая агломерация.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после проведенных там референдумов. Большинство проголосовавших высказались за присоединение к стране.
Тридцатого сентября Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.