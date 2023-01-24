Премьер Греции заявил о жестком ответе на возможную агрессию Турции

Мицотакис присутствовал и выступил на церемонии передачи военно-воздушным силам проектов по обеспечению безопасности снабжения и информации (SSI — Security of Supply and Ιnformation) и пятого модернизированного до уровня Viper самолета F-16, сообщила пресс-служба премьера.
Программа модернизации F-16 до уровня Viper началась в 2020 году, первые самолеты ВВС Греции получили в сентябре 2022 года.
В рамках программы планируется модернизировать 83 самолета F-16, завершить ее планируется в 2027 году.
«Сегодня в Танагре пишутся два знаковых события и еще одна важная страница в нашей оборонной истории. Пятый модернизированный F-16 Viper готов вылететь отсюда из Танагры и отправиться на Крит для несения службы. И здесь технический центр EAV приобретает еще два важных объекта производства Lockheed Martin в рамках его длительного сотрудничества с национальной авиационной промышленностью», — сказал Мицотакис.
«С самолетами Viper, новыми также модернизированными самолетами Block 50 и Block 52, и с теми, которые планируются, с новыми 24 самолетами Rafale, которые мы получим в полном объеме в течение года, а также позднее с эскадрильей F-35, поскольку Греция официально заявила о заинтересованности в присоединении к программе создания этого важного самолета пятого поколения, греческое небо защищено как никогда прежде», — отметил он.
По его словам, это происходит в то время, по сути, когда «грозные соседи» вместо совместного производства теперь окончательно исключены из программы истребителей пятого поколения.
«И вместо того, чтобы иметь подобные истребители, они с большим трудом добиваются возможности модернизации, возможно, когда-нибудь, своих собственных F-16. Это полное изменение картины», — сказал Мицотакис.
По его словам, Турция может «приземлиться в суровой реальности».
«В области открытых угроз мы отвечаем решительной готовностью на любую громогласную агрессию. И те, кто хвастается, что они могут “прийти внезапно однажды ночью”, знают, что они сами могут проснуться однажды ночью и приземлиться в суровой реальности. И пусть узнают тогда, что чем больше они возвышают голос, тем больше существенно снижают свой авторитет и что каждый их “штурм” может стать беспорядочным отступлением перед треугольником международного права, наших процветающих вооруженных сил и наших сильных союзов», — сказал греческий премьер.
По его словам, Греция не идет на диалог с неразумным, но всегда остается открытой для законности, для логики, для добрососедских отношений, для необходимости разрешения разногласий на основе международного права.
Мицотакис заявил, что уже строятся новые фрегаты для ВМС Греции и запускается программа новых корветов, поступят новые вертолеты Romeo, пройдет модернизация ракетных комплексов сухопутных войск.
Премьер-министр наблюдал в Танагре за взлетом F-16 Viper, пятого поступившего в ВВС модернизированного истребителя, посетил район, где ведутся технические работы на F-16 Viper и самолетах P-3 Orion. Ему также рассказали о двух новых зданиях, которые были открыты на предприятии EAB в Танагре — блоке химических процессов и ангаре для окраски самолетов, сообщила пресс-служба.
Представители компании EAV рассказали, что бизнес восстановился при твердой поддержке правительства, EAB продемонстрировала значительный рост выручки за последние два года и вернулась к прибыльности в 2021 году после нескольких убыточных лет. На этот год прогнозируется более чем двукратное увеличение выручки по сравнению с 2020 годом.
За последние два года ΕΑB наняла более 700 человек, сейчас в ней работает 2000 высококвалифицированных сотрудников.
Портфель заказов EAB включает модернизацию в общей сложности 83 истребителей F-16 до типа Viper, строительство первого беспилотника греческой разработки, БПЛА «Архитас», который был разработан в сотрудничестве с тремя университетами, создание второго беспилотника «Грипа» в сотрудничестве с четырьмя греческими университетами и экспорт запчастей самолетов F-16 и С-130, произведенных в Танагре американской компанией Lockheed Martin.
Сейчас ΕΑB выходит на космический сектор, сосредоточившись на первом этапе на сборке микроспутников. Одновременно она превращается в международный авиационный центр, расширяя свое географическое присутствие, проводя ценные учебные программы для арабских стран, сообщила пресс-служба.
Во время загрузки произошла ошибка.