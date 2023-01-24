Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире

«Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире», — сказал президент.
Как отметил глава государства, производство ракет для ПВО в стране сопоставимо с мировыми объемами.
«То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы — современные и надежные. Тем не менее, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно», — подчеркнул Путин.
Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Киеву, который представили к визиту в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. В Пентагоне исключили возможность отправки в страну американских расчетов и пообещали обучить украинцев за несколько месяцев.
Владимир Путин назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.