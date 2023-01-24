21:28 (мск), источник: Daily Storm
Spiegel: Германия одобрила отправку Украине боевых танков Leopard
По информации издания, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении Бундесвера.
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Канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий одобрил отправку боевых танков Leopard 2 Украине. Об этом сообщило издание Der Spiegel, уточнив, что речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Другие союзники Киева также планируют передать ему данные танки.
По данным телеканала Sky News, Шольц планирует разрешить Польше передать Украине танки уже на этой неделе. Корреспондент телеканала Шэвон Роббинс, отметил, что этот процесс, похоже, идет «очень быстро».