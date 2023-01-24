22:21 (мск), источник: ТАСС
США заявили, что хотели бы завершения конфликта на Украине, но решать это Киеву
Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман считает, что Россия не проявляет интереса к дипломатии.
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НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман считает, что США и Украина хотели бы завершения конфликта, но принимать окончательное решение на этот счет должен Киев.
«Я надеюсь, что этот день [завершения конфликта] наступит раньше, чем позже. Никто не хочет справедливого и устойчивого мира больше, чем Украина, — утверждала Шерман, выступая во вторник в Кливленде (штат Огайо) на мероприятии, посвященном украинскому кризису. — Люди беспокоятся, почему Украина продолжает [воевать]. Поверьте мне, они хотели бы, чтобы это закончилось сейчас».
По утверждению замгоссекретаря, Россия не проявляет интереса к дипломатии. «Найдется немало лидеров в мире, которые <…> стараются усадить [Россию] за стол переговоров и хотят выступать посредниками для завершения этого. Мы были бы рады за любого, кому удалось бы это сделать», — сказала Шерман. Она усомнилась в необходимости прекращения огня на Украине в целях заморозки конфликта в нынешнем статус-кво.
«Любое завершение этого [конфликта] должно определяться украинской стороной», — добавила она.
Российская неоднократно подчеркивала, что Киев сам отказывается от каких-либо переговоров, а поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт.