В Египте нашли 16-метровый папирус с текстами из «Книги мертвых» Настолько полных текстов не находили уже сто лет
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
22Прощание с Инной Чуриковой
Главное
Спецоперация на Украине
22:15 (мск), источник: ТАСС

Зеленский уволил глав нескольких областных администраций

От должностей освобождены главы Днепропетровской, Киевской, Сумской областей, а также руководители администраций подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей.

Источник: Reuters

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил во вторник глав трех областей, а также подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства.

Согласно документам, от должностей освобождены главы Днепропетровской области Валентин Резниченко, Киевской области Алексей Кулеба, Сумской области Дмитрий Живицкий, а также руководители администраций подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич соответственно.

Зеленский подписал в понедельник указ об отставке заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. Кроме того, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов во вторник подал в отставку на фоне коррупционного скандала с закупками продуктов для нужд вооруженных сил страны. Также во вторник был уволен заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, подал в отставку заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этим объяснялось, почему машины, прибывающие в Ленинград, проваливались реже, чем те, что выезжали из города
Елена Зеленская в Давосе представила "формулу мира" от своего супруга
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта