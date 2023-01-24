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Спецоперация на Украине
22:32 (мск), источник: © РИА Новости

Слуцкий прокомментировал отправку ФРГ танков Leopard на Украину

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сообщения в СМИ о принятом Германией решении поставить танки Leopard означают, что положение Киева вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов, но новая техника Киеву не поможет, заявил во вторник глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Источник: РИА Новости

Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard.

«Очередное свидетельство того, насколько слепой и несамостоятельной становится Европа. Всё продавливается из Вашингтона. Всё делается без учета последствий… Вероятно, нынешнее положение киевского режима на “поле боя” вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов. Раз речь зашла о таких вооружениях, отправка которых значительно ослабляет германских союзников США в военном плане. Но когда это волновало Вашингтон?» — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий задается вопросом, поможет ли это Зеленскому. «Его подпевалы ранее уже молились то на “джавелины”, то на “хаймарсы”. Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою», — отметил он, добавив, что немецкие танки постигнет та же участь.

«Про “законные цели” не буду даже напоминать… Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле. В русскую землю и “ушли”. Победа неизбежна и будет снова за нами!» — подчеркнул Слуцкий.

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