Слуцкий прокомментировал отправку ФРГ танков Leopard на Украину

Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard.
«Очередное свидетельство того, насколько слепой и несамостоятельной становится Европа. Всё продавливается из Вашингтона. Всё делается без учета последствий… Вероятно, нынешнее положение киевского режима на “поле боя” вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов. Раз речь зашла о таких вооружениях, отправка которых значительно ослабляет германских союзников США в военном плане. Но когда это волновало Вашингтон?» — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий задается вопросом, поможет ли это Зеленскому. «Его подпевалы ранее уже молились то на “джавелины”, то на “хаймарсы”. Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою», — отметил он, добавив, что немецкие танки постигнет та же участь.
«Про “законные цели” не буду даже напоминать… Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле. В русскую землю и “ушли”. Победа неизбежна и будет снова за нами!» — подчеркнул Слуцкий.