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22:36 (мск), источник: Life.ru

Боррель потребовал, чтобы Сербия относилась к России как ЕС

Важно, чтобы Белград соблюдал политику Евросоюза в отношении РФ по Украине, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на переговорах в Брюсселе с первым вице-премьером, руководителем министерства иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Источник: Reuters

«Боррель и Дачич обсудили вопросы, которые связаны с общей внешней политикой и политикой безопасности и обороны», — сказано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Там говорится также, что «верховный представитель подчеркнул возросшую важность приведения в соответствие» [политики Сербии с политикой Евросоюза] по этому вопросу. На встрече Боррель также попросил Белград поддерживать ЕС во внешнеполитических вопросах, напомнив, что Сербия — кандидат на вступление в союз.

Ранее Боррель заявил, что ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро. При этом общий объём военной помощи Киеву с начала конфликта достиг 3,6 миллиарда евро.

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