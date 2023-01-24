Боррель потребовал, чтобы Сербия относилась к России как ЕС

«Боррель и Дачич обсудили вопросы, которые связаны с общей внешней политикой и политикой безопасности и обороны», — сказано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
Там говорится также, что «верховный представитель подчеркнул возросшую важность приведения в соответствие» [политики Сербии с политикой Евросоюза] по этому вопросу. На встрече Боррель также попросил Белград поддерживать ЕС во внешнеполитических вопросах, напомнив, что Сербия — кандидат на вступление в союз.
Ранее Боррель заявил, что ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро. При этом общий объём военной помощи Киеву с начала конфликта достиг 3,6 миллиарда евро.