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Спецоперация на Украине
01:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams 25 января

Президент США Джо Байден объявит о поставках на Украину танков Abrams в среду, 25 января. Об этом чиновники американской администрации сообщили Reuters.

Источник: Reuters

«Чиновники на условиях анонимности заявили, что объявление может быть сделано уже в среду», — передает агентство.

Один из его собеседников сообщил, что Abrams, вероятно, будут закуплены через фонд, известный как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет Белому дому выделять оружие из промышленности, а не из существующих запасов.

Один из чиновников заявил Reuters, что, возможно, администрация Джо Байдена могла бы использовать механизм USAI, чтобы купить Abrams у союзников, отремонтировать их, а затем отправить на Украину.

Агентство отмечает, что процесс передачи танков Украине может занять месяцы и даже годы.

Ранее издание Politico сообщило, что администрация президента США намерена направить Украине 30 танков M1 Abrams. Согласие Вашингтона поставлять Киеву Abrams было условием, при котором Германия даст разрешение на снабжение украинской армии танками Leopard 2. По данным Spiegel, правительство ФРГ анонсирует поставку первых 10 таких танков также 25 января.

Дарья Эрозбек

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