Стало известно, вымрет ли рыжий ген к 2100 году Как выяснилось, существует несколько его вариаций
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
05:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Колумбия отказалась передавать советское вооружение Украине

Колумбия и США обсудили передачу Украине колумбийского вооружения советского производства, однако Богота отказалась от этого предложения. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

Источник: AFP 2022

По его словам, находящаяся в южно-американской стране советская техника — в плохом состоянии и технически не обслуживается. Президент добавил, что Колумбия «не занимает ничью сторону», а выступает за мир.

Читайте также
Reuters: Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams 25 января

«Поэтому ни одна единица российской техники, в каком бы состоянии она не находилась на нашей территории, не будет использована в этом конфликте», — сказал господин Густаво Петро на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он отметил, что украинский вопрос поднимался на саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который проходит в Буэнос-Айресе. Колумбийский президент указал, что не стоит «делать ставки», какой блок в итоге победит, а необходимо требовать мира.

19 января глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что США работают с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и еще шестью неназванными странами по вопросу поставок российского оружия на Украину. По ее словам, Вашингтон стремится заменить российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине. Кремль внимательно следит за ситуацией.

Дарья Эрозбек

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Бывает и откровенно страшно». Айтишник о работе в России
«Российский Илон Маск» рассказал о бизнесе после СВО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта