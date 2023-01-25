Ученые заявили об изменении направления вращения ядра Земли Твердое внутрее ядро, отделенное от мантии жидким ядром, изменило направление вращения, считают ученые из Пекина. Это, вероятно, привело к сокращению длительности дня
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
Главное
Спецоперация на Украине
11:22 (мск), источник: Коммерсантъ

ABC: передача Украине танков Abrams может занять больше года

США планируют сообщить о передаче Украине от 30 до 50 танков Abrams. На их передачу может уйти больше года. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на чиновника.

Источник: Operations Group, National Training Center

По информации ABC, правительство США собирается договориться о поставке танков Abrams на Украину с их производителем. Из-за этого танки не смогут поставить в страну еще довольное долгое время. Источник телеканала допустил, что передача Abrams может занять больше года.

Ранее США отказывались поставлять на Украину танки Abrams из-за сложностей с логистикой и их обслуживанием на поле боя. СМИ также сообщали, что их поставка была условием Германии для начала передачи Украине танков Leopard 2.

24 января немецкое издание Spiegel сообщило, что правительство ФРГ согласилось направить вооруженным силам Украины как минимум десять танков Leopard 2A6. Официально об этом должны объявить 25 января. Вечером того же дня Politico сообщило, что США направит Украине 30 танков M1 Abrams. По данным Bloomberg, Reuters и AP, Белый дом официально объявит об этом сегодня, 25 января.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Павленко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Бывает и откровенно страшно». Айтишник о работе в России
«Российский Илон Маск» рассказал о бизнесе после СВО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта