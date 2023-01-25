Песков: слова Подоляка об ударах по Москве и Екатеринбургу подчеркивают правильность избранного Россией пути

«Мы с вами вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с Дугиной, который был в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений — намерений оградить себя от такой опасности», — сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.
Вчера, 24 января, Михаил Подоляк предсказал удары по крупным российским городам.
«Внутренняя эскалация войны в РФ неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т. д.», — сказал он в интервью журналисту Майклу Наки (признан иностранным агентом). Подоляк назвал удары «внутренней проблемой Российской Федерации» и не уточнил, кто их может нанести.
На прошлой неделе в Telegram-каналах появились фотографии и видео военной техники и средств ПВО, якобы размещенных в разных точках Москвы и Подмосковья. В Кремле просьбу прокомментировать эти сообщения перенаправили в Минобороны.