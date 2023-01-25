Горящие Abrams, «ядерная полночь» и «правильный» компьютер Путина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент поздравит российских студентов в МГУ имени М. В. Ломоносова. Перед этим он посетит инновационный центр «Воробьевы горы».
В Кремле у Владимира Путина предстоит рабочая встреча.
Накануне вечером у главы государства состоялась встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Обсуждались планы работы и приоритетные задачи на целый год.
Предстоит череда отдельных встреч президента с руководителями думских фракций. Они запланированы на следующий месяц.
«Мы с вами как раз вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с [Дарьей] Дугиной». «Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем».
Это в очередной раз подтверждает правильность выбранного пути, правильность намерений оградить себя от такой опасности.
О мнении, что Запад должен обеспечить Киев мощной армией
«Мы с вами читаем каждый день огромное количество рассуждений. К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, экспертов, военных, которые считают, что, именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента».
Вот сейчас такие заблуждения чреваты продолжением того страшного периода, через который мы сейчас проходим.
«Это тупиковое развитие мысли — и военной, и политической, — в этом мы глубоко убеждены». Москва придерживалась такого мнения «и год назад», когда призывала «всех сесть за стол переговоров», остановив расширение НАТО и обсудив другие вопросы безопасности.
Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается.
«Давайте не будем изо дня в день повторять одинаковые вопросы» про решения Германии поставить Украине танки Leopard 2 и США танки Abrams.
«Пока и Германией, и Соединенными Штатами [делается] действительно очень много взаимоисключающих заявлений — и сообщений СМИ, утечек, и так далее. Понятно, что не все там гладко — и в самом альянсе [НАТО] не все гладко, и с наличием танков не все гладко».
Многие понимают «абсурдность идеи [поставок] — и по технологическим аспектам план достаточно провальный». «А главное — это достаточная переоценка того потенциала, который это добавит» ВСУ.
«Мы говорили: эти танки сгорят, как и все остальные, стоят они очень дорого». А лягут эти расходы на европейских налогоплательщиков — США «останутся при своих, а скорее всего, и с хорошими барышами».
О приближении к «ядерной полуночи» стрелок «Часов судного дня»
Ситуация в Европе и в мире — она действительно чрезвычайно напряженная. Перспективы развития ситуации — с учетом той линии, что была выбрана Североатлантическим альянсом под управлением США, — не сулят перспективы какой-то разрядки.
«Это накладывает на нас обязанность быть особенно внимательными, быть начеку и принимать соответствующие меры».
О предложении расширить льготы для семей мобилизованных на семьи участников ЧВК
«Это новая инициатива, безусловно, ее предстоит еще проработать со всеми ведомствами. Подобные инициативы нуждаются в серьезной, всесторонней проработке».
О хакерских атаках на ресурсы ФРГ
«Мы не в курсе, что это за группа (KillNet, которую западные СМИ связывают с РФ — прим. ТАСС), мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией».
«Мы смотрим, откуда идет большинство хакерских атак на Российскую Федерацию, в том числе на такие чувствительные структуры», как, например сайт Кремля. Хакеры действуют с территории США — «стоило бы ассоциировать все такие атаки с Белым домом?» «Считаем это абсурдным».
«Вряд ли это вопрос для нашего брифинга, хотя, конечно, любой русский может говорить про Высоцкого целую вечность».
Путин «знает и любит творчество Высоцкого — это единственное, что я могу сказать в этом контексте».
У Путина в кабинете «правильное, с соответствующим уровнем безопасности» компьютерное оборудование. Ранее на белорусский сменил компьютер президент Белоруссии Александр Лукашенко.