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14:18 (мск), источник: Российская газета

Принят закон о публикации деклараций парламентариев без личных данных

Информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных, но контроль сохранится. Такой закон приняла Госдума.

Источник: Российская газета

Как заявил один из авторов поправки, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, парламентарии продолжат сдавать декларации, но в интернете не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация. То есть сам факт предоставления сведений и информация об исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.

Это планируется ввести с 1 марта.

Первый зампред Комитета ГД по обороне Алексей Журавлев подтвердил «РГ», что контроль сохраняется — мало того, для депутатов будет еще и дополнительный фильтр, ведь документы будет проверять еще и специальная парламентская комиссия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников.

Между тем в документе есть и другие важные нормы. Так, закон разрешает региональным и муниципальным депутатам не предоставлять декларации, если они работают таковыми на непостоянной основе.

При этом их полномочия могут быть прекращены за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона в течение полугода.

В ходе дискуссии по проекту спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу депутата Алексея Диденко (ЛДПР), который намерен на своей странице в интернете публиковать свою декларацию о доходах, отметив, что нет запрета публиковать такие сведения. «Это его право, и он правильно поступит. А если кто-то пытается закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты», — добавил Володин.

Павел Крашенинников подтвердил, что запрета на публикацию нет.

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