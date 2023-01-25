Принят закон о публикации деклараций парламентариев без личных данных

Как заявил один из авторов поправки, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, парламентарии продолжат сдавать декларации, но в интернете не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация. То есть сам факт предоставления сведений и информация об исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.
Это планируется ввести с 1 марта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников.
Между тем в документе есть и другие важные нормы. Так, закон разрешает региональным и муниципальным депутатам не предоставлять декларации, если они работают таковыми на непостоянной основе.
При этом их полномочия могут быть прекращены за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона в течение полугода.
В ходе дискуссии по проекту спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу депутата Алексея Диденко (ЛДПР), который намерен на своей странице в интернете публиковать свою декларацию о доходах, отметив, что нет запрета публиковать такие сведения. «Это его право, и он правильно поступит. А если кто-то пытается закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты», — добавил Володин.
Павел Крашенинников подтвердил, что запрета на публикацию нет.