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13:53 (мск), источник: РБК

Германия согласилась отправить танки Leopard 2 Украине

Германия отправит танки Leopard 2 Украине и одобрит их реэкспорт из других стран. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что Киев получит 14 танков Leopard 2 A6.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

В Берлине заявили, что мера принята в сотрудничестве с партнерами Германии, цель — «быстро сформировать два танковых батальона» для Украины, передает Die Welt.

«Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей», — приводятся слова канцлера Олафа Шольца на сайте немецкого правительства. Там уточнится, что в Германии в ближайшее время начнется тренировка украинских экипажей. Помимо обучения, помощь ФРГ включает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и технического обслуживания.

Leopard 2 — разработка мюнхенского концерна Krauss-Maffei Wegmann. Танк поступил на вооружение в 1979 году, с тех пор он прошел несколько этапов модернизаций. Leopard 2A6 получил новую 120-мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55 и другие изменения.

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