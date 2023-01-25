Германия согласилась отправить танки Leopard 2 Украине

В Берлине заявили, что мера принята в сотрудничестве с партнерами Германии, цель — «быстро сформировать два танковых батальона» для Украины, передает Die Welt.
«Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей», — приводятся слова канцлера Олафа Шольца на сайте немецкого правительства. Там уточнится, что в Германии в ближайшее время начнется тренировка украинских экипажей. Помимо обучения, помощь ФРГ включает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и технического обслуживания.
Leopard 2 — разработка мюнхенского концерна Krauss-Maffei Wegmann. Танк поступил на вооружение в 1979 году, с тех пор он прошел несколько этапов модернизаций. Leopard 2A6 получил новую 120-мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55 и другие изменения.