Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста

«Суд решил исковые требования удовлетворить, ликвидировать организацию “Московская Хельсинкская группа”», — сказал судья Михаил Казаков.
Минюст подал иск, поскольку в ходе внеплановой проверки в ноябре 2022 года выявил в действиях правозащитников «грубые нарушения закона». В частности, члены группы собирались реже двух раз в год, а также участвовали в мероприятиях за пределами столицы, хотя были зарегистрированы как московская региональная организация. Представители Московской Хельсинкской группы просили иск отклонить, поскольку внеплановая проверка была проведена незаконно.
Московская Хельсинкская группа существовала с 1976 года, с 1976 по 2018 год ей руководила правозащитница Людмила Алексеева. В 2019 году сопредседателями организации стали правозащитники Валерий Борщев, Вячеслав Бахмин и Дмитрий Макаров.