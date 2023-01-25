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16:51 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста

Московский городской суд удовлетворил иск Главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд решил исковые требования удовлетворить, ликвидировать организацию “Московская Хельсинкская группа”», — сказал судья Михаил Казаков.

Минюст подал иск, поскольку в ходе внеплановой проверки в ноябре 2022 года выявил в действиях правозащитников «грубые нарушения закона». В частности, члены группы собирались реже двух раз в год, а также участвовали в мероприятиях за пределами столицы, хотя были зарегистрированы как московская региональная организация. Представители Московской Хельсинкской группы просили иск отклонить, поскольку внеплановая проверка была проведена незаконно.

Московская Хельсинкская группа существовала с 1976 года, с 1976 по 2018 год ей руководила правозащитница Людмила Алексеева. В 2019 году сопредседателями организации стали правозащитники Валерий Борщев, Вячеслав Бахмин и Дмитрий Макаров.

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