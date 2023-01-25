Путин заявил, что американские войска в Германии остаются оккупационными

«После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории ФРГ находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много», — сказал глава государства в ходе встречи со студентами (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что это не его мнение, а слова «германоориентированных» немецких политиков.
После вступления ФРГ в НАТО в 1954 году оккупационный режим в стране был отменен. Впоследствии численность американских войск в Германии резко сократилась. На сегодняшний день на территории Германии расположено пять из семи американских гарнизонов в Европе. Берлин утверждал, что войска США в ФРГ обеспечивают трансатлантическую безопасность.
В 2020 году 45-й президент США Дональд Трамп одобрил вывод 11,9 тыс. американских военных из ФРГ. 25 тыс. американских военных должны были остаться. Однако администрация действующего сейчас президента США Джо Байдена заморозила это решение.