17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 25 января
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Германия отправит танки Leopard 2 Украине и одобрит их реэкспорт из других стран. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что Киев получит 14 танков Leopard 2 A6.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим крупным городам.
В 2022 году в России было зарегистрировано 3047 преступлений против военной службы (гл. 33 УК).
Московский городской суд удовлетворил иск Главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа».
Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров Decathlon выставил на продажу свой бизнес в России. Сеть приостановила поставки товаров на российский рынок и закрыла все местные магазины в 2022 году.