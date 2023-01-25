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Спецоперация на Украине
17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 25 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Германия направит Украине 14 танков Leopard 2

Германия отправит танки Leopard 2 Украине и одобрит их реэкспорт из других стран. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что Киев получит 14 танков Leopard 2 A6.

Песков отреагировал на заявление Киева об ударах по городам РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим крупным городам.

В России в два раза выросло количество преступлений против военной службы

В 2022 году в России было зарегистрировано 3047 преступлений против военной службы (гл. 33 УК).

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Московский городской суд удовлетворил иск Главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа».

Сеть Decathlon продает свой бизнес в России

Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров Decathlon выставил на продажу свой бизнес в России. Сеть приостановила поставки товаров на российский рынок и закрыла все местные магазины в 2022 году.

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