Белгородские власти объяснили появление обращения Зеленского в телеэфире

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.
О трансляции обращения Зеленского по федеральным каналам в регионе ранее сообщил телеграм-канал «Подъем». Со ссылкой на жителей региона он указывает, что трансляция шла «на всех каналах». Местный портал go31.ru пишет, что это произошло примерно в 16:20, после обращения Зеленского телесигнал пропал.
Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, в регионе произошло аналогичное происшествие. Обращение Зеленского появилось в эфире некоторых каналов региона.
«Как таковой трансляции Зеленского по каналам не было. Я объясню ситуацию. Эфирное вещание в Крыму надежно защищено, и все вещает в обычном режиме согласно программным сеткам. И интернет-вещание телеканалов через приложение. Еще в начале спецоперации программные коды этих приложений были переданы украинским спецслужбам. И не все телеканалы и не все кабельные операторы, которые берут из интернета трансляцию, перешли уже на защищенное программное обеспечение», — заявил РБК советник главы Крыма Олег Крючков.
Он добавил, что из-за этого периодически возникают «такие казусы», и пообещал, что в скором времени интернет-вещание будет надежно защищено.