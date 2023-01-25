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Спецоперация на Украине
18:35 (мск), источник: РБК

Белгородские власти объяснили появление обращения Зеленского в телеэфире

В Белгородской области произошла «несанкционированная замена телесигнала», из-за чего в эфире появилось обращение украинского президента Владимира Зеленского, сообщили РБК в правительстве Белгородской области. То же самое случилось и в Крыму.

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

О трансляции обращения Зеленского по федеральным каналам в регионе ранее сообщил телеграм-канал «Подъем». Со ссылкой на жителей региона он указывает, что трансляция шла «на всех каналах». Местный портал go31.ru пишет, что это произошло примерно в 16:20, после обращения Зеленского телесигнал пропал.

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, в регионе произошло аналогичное происшествие. Обращение Зеленского появилось в эфире некоторых каналов региона.

«Как таковой трансляции Зеленского по каналам не было. Я объясню ситуацию. Эфирное вещание в Крыму надежно защищено, и все вещает в обычном режиме согласно программным сеткам. И интернет-вещание телеканалов через приложение. Еще в начале спецоперации программные коды этих приложений были переданы украинским спецслужбам. И не все телеканалы и не все кабельные операторы, которые берут из интернета трансляцию, перешли уже на защищенное программное обеспечение», — заявил РБК советник главы Крыма Олег Крючков.

Он добавил, что из-за этого периодически возникают «такие казусы», и пообещал, что в скором времени интернет-вещание будет надежно защищено.

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