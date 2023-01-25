Шольц исключил отправку войск и самолетов на Украину «сейчас и в будущем»

По словам канцлера, он еще в начале боевых действий дал понять, что «о боевых самолетах речи быть не может», и его позиция осталась прежней. Шольц сказал также, что он вместе с президентом США Джо Байденом с самого начала выступили против создания бесполетной зоны над Украиной. «Мы этого делать не будем. И ничего в этом отношении не изменилось и не изменится», — заверил он (цитата по Tagesschau).
«Мы ни при каких обстоятельствах не будем посылать сухопутные войска. Прямого участия солдат НАТО в боевых действиях на Украине не будет. Этого не было до сих пор и не произойдет в будущем» — сказал Шольц, отметив, что такую же позицию выражал и Байден.
Берлин намерен передать Киеву 14 танков Leopard 2 A6, они могут поступить на Украину через три месяца, полагает министр обороны ФРГ Борис Писториус. Германия также разрешила реэкспорт танков другим странам, у которых на вооружении есть эта техника, предоставит боеприпасы и техническое обеспечение, а на территории страны начнется обучение украинских военнослужащих обращаться с ними.
Поставить Leopard также готова Польша. Великобритания пообещала передать Киеву танки Challenger 2. Ранее о готовности передать танки Украине объявила Франция (легкие колесные AMX-10 RC).
Российская сторона заявляет, что поставки западных танков украинской армии могут «затянуть ситуацию» в зоне военной операции, но не способны ее изменить. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев считает, что передача Киеву этой техники противоречит заявлениям Берлина о нежелании втягиваться в конфликт. По мнению дипломата, страны Запада настроены на «перманентную эскалацию».