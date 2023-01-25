США решили передать Украине 31 танк Abrams

«Сегодняшнее объявление о том, что США намерены направить Украине 31 танк M1 Abrams <…>, является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя. <…> Это также свидетельствует о прочном единстве и решимости международного сообщества в вопросе поддержки Украины», — сказал он.
Как пояснили в Вашингтоне, такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams — это эквивалент «одного украинского танкового батальона». «Танки Abrams являются лучшими в мире. Это невероятные новые возможности, которые Украина получит для укрепления своей обороны в долгосрочной перспективе», — утверждалось на брифинге.
Танки будут переданы в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая предполагает заключение Министерством обороны США соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. В связи с этим, как пояснили на брифинге, поставка Киеву M1 Abrams займет «месяцы, а не недели».
Вместе с танками США планируют предоставить Украине восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. «В дополнение к [танкам] Abrams мы также закупим [и поставим] восемь ремонтно-эвакуационных машин M88 в качестве составной части этого пакета», — сообщили в администрации.