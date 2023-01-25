«Лиха беда начало». Игорь Стрелков — о решении США отправить на Украину 31 танк Abrams

То, что в течение нескольких дней принято решение о массовой передаче танков Украине — только первый шаг, считает экс-глава оборонного ведомства ДНР.
«Лиха беда начало. <…> Поскольку Российская Федерация ничего не сумела по этому поводу сказать в ответ, то, полагаю, дальнейшие поставки будут регулярными. Полагаю, что 30 танков Abrams, а также несколько десятков [танков немецкого производства] Leopard, которые поставят другие страны НАТО, создадут для Украины где-то через два месяца достаточно мощную танковую бригаду с современным вооружением, обеспечением запчастями, горючим и обученными на Западе экипажами. И, думаю, нашим войскам, к сожалению, не поздоровится в боях с этой бригадой», — сказал он.
Стрелков также отметил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «с помощью только этих десятков танков», но нанести серьезный урон и, например, выиграть какие-то сражения с их помощью вполне возможно.
«К сожалению, вражеская бронетехника, особенно учитывая, что ее наверняка передадут в самом лучшем состоянии, по многим параметрам превосходит ту технику, которая имеется сейчас у нас в войсках», — считает Стрелков.
По его мнению, противостоять танкам Abrams и Leopard-2 в шестой и седьмой модели, российские современные танки «могут только относительно успешно». «А те танки, которые у нас планировалось противопоставить им, так называемые Армата Т-14 у нас просто не производятся. Они так и остались произведением фольклора министерства обороны, несмотря на десять лет и огромные деньги, потраченные на их разработку», — добавил бывший глава Минобороны ДНР.
Стрелков напомнил, что Украина попросила 300 танков, 300 боевых машин пехоты современных и 500 современных самоходных артиллерийских установок, пообещав, что при их получении сможет выйти на границы 2013 года.
«Если они получат возможность содержать такого рода группировку постоянно, то, пожалуй, они смогут создать фактически целую танковую армию. И нашим войскам будет воевать с ними чрезвычайно тяжело, особенно учитывая, что у нас на фронт из резерва пошли уже Т-62, которые давным-давно были сняты с вооружения не только в Российской Федерации, но даже в СССР», — заявил он.
Экс-глава Минобороны ДНР предположил, что, несмотря сложность западной техники, за два месяца интенсивных занятий управлять ей могут обучить значительную часть украинских военных. Если этого сделать не получится, к работе с ней привлекут «иностранных наемников и закроют наиболее емкие направления», заключил Стрелков.