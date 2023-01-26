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Спецоперация на Украине
00:04 (мск), источник: Life.ru

Шольц объяснил, чего ждёт после поставки танков Украине

Несмотря на то, что немецкие танки Leopard 2, поставляемые Киеву, очень эффективны, нужно приготовиться к тому, что конфликт в этой стране закончится не скоро. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Так он ответил на вопрос о возможном влиянии поставок этой военной техники на исход ситуации на Украине.

Источник: Reuters

«Они очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны», — сказал Шольц в прямом эфире второго немецкого канала ZDF.

Он также отметил, что при этом, «к сожалению», нужно понимать, что в ближайшее время завершения конфликта не предвидится. При этом он указал на то, что якобы российской стороне не стоит рассчитывать на ослабление поддержки Киеву. Ещё на два вопроса Шольц ответил, но не напрямую. Так, когда его спросили, должна ли победить Украина, он сказал, что она «не должна проиграть». А относительно проигрыша Российской Федерации канцлер отметил, что «Россия не должна достичь своих целей».

Ранее Лайф писал, что Шольц категорически исключил две вещи, говоря о ситуации на Украине. Речь идёт о создании бесполётной зоны над Украиной и отправки туда войск Североатлантического альянса.

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