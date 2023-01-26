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08:26 (мск), источник: Газета.Ру

Советник Пушилина: российские войска вошли в Угледар

Советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вошли в Угледар и ведут бои на окраине города, передает ТАСС.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его словам, российская артиллерия применяется против ВСУ, которые пытаются контратаковать.

Также представитель экстренных служб Херсонской области сообщил ТАСС, что артиллеристы уничтожили склад украинской армии на правом берегу Днепра. Собеседник агентства отметил, что это произошло 25 января в районе Токаревки, помимо прочего были ликвидированы снаряды к ракетным системам залпового огня «Ольха».

Ранее телеканал RT сообщал, что ВСУ пытались контратаковать российские позиции под Угледаром и потеряли 200 человек.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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