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12:33 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента РФ Владимира Путина, поскольку не исполнил своих обязательств по минским договоренностям, а вместо этого готовился к войне, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», — сказал Песков.

Ранее Зеленский заявил, что ему «неинтересно» встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что «не будет никакого “Минск-3”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

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