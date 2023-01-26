Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина, заявил Песков

«Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», — сказал Песков.
Ранее Зеленский заявил, что ему «неинтересно» встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что «не будет никакого “Минск-3”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.