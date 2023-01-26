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12:38 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы России продвигаются на востоке.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«На востоке они продвигаются», — заявил он в интервью британскому телеканалу Sky News. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что подразделения «Вагнера» продвигаются в Артемовске, бои идут и на окраинах и в кварталах, которые недавно удерживались противником.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как заявил накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск «на любом направлении».

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