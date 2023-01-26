15:03 (мск), источник: Ведомости
В Госдуме предложили не вмешиваться в вопрос о статусе военной спецоперации
Это прерогатива президента и военных, считают депутаты.
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Существующий статус военной спецоперации на Украине позволяет российской стороне выполнять «все задачи», заявил «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин («Единая Россия»). «Мне кажется, пока сейчас достаточно того статуса, который есть, это мое мнение. А вообще это [изменение статуса СВО] — прерогатива главы государства, не Государственной думы», — сказал он.
26 января депутат от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») предложил изменить статус СВО в связи с поставкой рядом стран танков Украине. Он не уточнил, какой именно статус имеет в виду.
НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.
По его словам, изменение статуса СВО позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы «для общей победы». Этот вопрос на повестке дня в Кремле не стоит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на выступление Шеремета.
При оценке статуса СВО необходимо руководствоваться существующей системой власти и разделения компетенций, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). «Коллега Шеремет — депутат Госдумы и вправе вносить на парламентском уровне различные инициативы, но я бы предложил всем, у кого есть такого рода инициативы, руководствоваться существующими в нашей стране законодательными нормами», — сказал он «Ведомостям».
Новиков добавил, что решение о статусе боевых действий на Украине «определенным образом мотивировано и аргументировано», и предложил руководствоваться позициями президента, правительства и Минобороны. «У людей, которые компетентны принимать это решение, есть достаточно много источников информации, профессиональных консультантов», — добавил он.
Другой депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев («Единая Россия») также отметил, что решение о смене статуса СВО должно приниматься не парламентом. «Я бы хотел, чтобы эти вопросы решал Генеральный штаб и Верховный главнокомандующий», — сказал он.
Ранее Шеремет допустил расширение границ СВО из-за вмешательства Запада. Он отметил, что Россия не стремилась к эскалации конфликта, но «гонимые США» страны перешли «красные линии» и теперь несут угрозу национальным интересам России. «Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — заявил депутат 22 января.