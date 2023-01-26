Трамп предупредил о риске начала ядерного конфликта из-за передачи западных танков Украине

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто!» — написал Трамп в четверг в своей социальной сети Truth Social.
25 января правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Президент США Джо Байден позднее проинформировал, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams. По словам Байдена, решение Вашингтона о поставках танков на Украину — это не борьба против России, а «борьба за свободу». Кроме того, президент США добавил, что при поставках танков якобы не идет речь об угрозе для России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 января в беседе с журналистами заявил, что Кремль видит, что вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет. Ранее он говорил, что поставки западными странами тяжелой бронетехники Украине не способны изменить ситуацию на земле, «эти танки горят и будут гореть».