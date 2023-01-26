В Минобороны Британии рассказали, когда поставят танки Challenger 2 Украине

«Что касается вопроса обучения (украинских военных для обслуживания боевой техники. — Прим. ред.), оно начнется на следующей неделе в понедельник», — рассказал он в британском парламенте.
Персонал для технического обслуживания танков будет обучаться отдельно от танковых экипажей в течение пяти недель, отметил Чак. По его словам, это позволит более тщательно подготовить военных.
Как сообщали в офисе премьер-министра Риши Сунака, Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2.
Лондон объявил о своем решении отправить танки Киеву в середине января. Германия и США продолжительное время воздерживались от передачи этого вида военной техники.
Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ анонсировал в среду и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.