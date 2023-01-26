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16:44 (мск), источник: Газета.Ру

Медведев: без оружия НАТО и денег Запада Украина не просуществует и дня

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, заявил, что без оружия НАТО и западных денег ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский не просуществуют и дня.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В своем посте Медведев сравнил политику украинских властей с «психологической проекцией, когда собственный страх воспринимается как созданный извне, присущий кому-то другому». По мнению зампреда Совбеза РФ, Зеленский «на 1000%» зависит от оружия НАТО и денег Запада.

«Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», — написал Медведев, назвав украинского президента «цирковой собачкой» у ног дрессировщика, которая «тявкает по его хлопку в ладоши».

При этом, как пишет Медведев, Зеленский, говоря о том, что он не понимает, кто принимает в России решения, и ему нечего и не с кем что-то обсуждать в ее руководстве, пытается показать себя как «мощного закаленного в сражениях полководца» и крупного государственного деятеля.

По мнению российского политика, подобные заявления украинского главы преследуют конкретную цель, служа обоснованием «для новых подачек» в виде оружия и денег со стороны западных стран.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что условием завершения конфликта на Украине является вывод российских войск с территории страны. По его словам, у Украины нет никакого желания продолжать боевые действия на территории России.

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