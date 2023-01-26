США ввели новые санкции против российских компаний и чиновников

Под санкции также попали:
В числе связанных с ЧВК «Вагнер» лиц и структур названы: Александр Иванов, Валерий Захаров и организация Africa Politology, которая, как указано, связана с основателем ЧВК Евгением Пригожиным.
РБК направил запрос представителю Минпромторга, представителю «Интерроса» (управляет и «Норникелем»), и Сергею Адоньеву.
На данный момент Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, против Москвы действует свыше 13,5 тыс. санкций (до февраля 2022-го их было чуть менее 3 тыс.). Далее идет Иран — против него введено чуть более 4 тыс. ограничений. Москва считает антироссийские санкции нелегитимными.