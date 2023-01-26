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19:13 (мск), источник: © РИА Новости

США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией, говорится на сайте американского Минфина.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в отношении “Группы Вагнера” повторно объявляются санкции <…> за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию», — указано в пресс-релизе.

Власти Соединенных Штатов обвинили «Вагнер» в дестабилизирующей деятельности в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.

Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.

Среди компаний, попавших под санкции, значатся российские Terra Tech и и АО «БАРЛ», китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской «дочкой» Spacety Luxembourg S.A., которые, как утверждается, предоставляют группе спутниковые снимки.

Ограничительные меры затронули «Содружество офицеров за международную безопасность» и Sewa Security Services, которые, по мнению США, действуют от лица «Вагнера» в ЦАР. Также они коснулись авиакомпании Kratol Aviation, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Санкционный список пополнили директор «Содружества офицеров за международную безопасность» Александр Иванов и Валерий Захаров, который, по данным американского Минфина, работал в группе и служил советником президента ЦАР по национальной безопасности.

Во вторник основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, комментируя планы США, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России.

«Группа Вагнера», составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Пригожин ранее признал, что создал ее в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов «Вагнера» коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

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