США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией

«Сегодня в отношении “Группы Вагнера” повторно объявляются санкции <…> за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию», — указано в пресс-релизе.
Власти Соединенных Штатов обвинили «Вагнер» в дестабилизирующей деятельности в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.
Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.
Среди компаний, попавших под санкции, значатся российские Terra Tech и и АО «БАРЛ», китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской «дочкой» Spacety Luxembourg S.A., которые, как утверждается, предоставляют группе спутниковые снимки.
Ограничительные меры затронули «Содружество офицеров за международную безопасность» и Sewa Security Services, которые, по мнению США, действуют от лица «Вагнера» в ЦАР. Также они коснулись авиакомпании Kratol Aviation, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Санкционный список пополнили директор «Содружества офицеров за международную безопасность» Александр Иванов и Валерий Захаров, который, по данным американского Минфина, работал в группе и служил советником президента ЦАР по национальной безопасности.
Во вторник основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, комментируя планы США, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России.
«Группа Вагнера», составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Пригожин ранее признал, что создал ее в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов «Вагнера» коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.