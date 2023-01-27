Джонсон назвал «нормандский формат» по Украине политической имитацией

В конце января политик приезжал в Киев, где встречался в Владимиром Зеленским.
Среди прочего экс-премьер отметил, что процесс по урегулированию конфликта, включавший Минские соглашения, «никуда не двигался». По его словам, ограничительные меры против России нужно было вводить еще в 2014 году.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.