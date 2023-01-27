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02:13 (мск), источник: © РИА Новости

Джонсон назвал «нормандский формат» по Украине политической имитацией

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому каналу «Рада».

Источник: Reuters

В конце января политик приезжал в Киев, где встречался в Владимиром Зеленским.

Среди прочего экс-премьер отметил, что процесс по урегулированию конфликта, включавший Минские соглашения, «никуда не двигался». По его словам, ограничительные меры против России нужно было вводить еще в 2014 году.

Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием «нормандский процесс» и ничего не добились, а Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать.

Борис Джонсон
бывший премьер-министр Великобритании

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.

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