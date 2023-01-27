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07:03 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что часы многополярности «тикают в правильном направлении»

МАССАУА /Эритрея/, 27 января. /ТАСС/. Коллективный Запад пытается обратить процесс формирования многополярного мира вспять, но «часы многополярной истории тикают в правильном направлении». Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

Министр подчеркнул, что формирование многополярного мира — это «объективный и неостановимый процесс». Он отметил стремительное развитие таких стран, как Китай, Индия, становление Турции, Египта, Бразилии, других стран Латинской Америки, стран Персидского залива как влиятельных центров. Лавров напомнил, что президент Анголы предложил созвать саммит Африканского союза для определения места Африки в формирующемся миропорядке, а также об объединении БРИКС как воплощении глобальной многополярности и интересе некоторых стран к «пятерке».

«Так что вот эти часы многополярной истории тикают в правильном направлении», — указал глава российской дипломатии. «Хотя коллективный Запад, США, НАТО и ЕС, находящиеся полностью под контролем Вашингтона, пытаются обратить процесс вспять. Эти усилия тщетны. Максимум, на что они могут рассчитывать, — некоторое торможение объективного хода истории», — резюмировал Лавров.

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